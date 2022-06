Regione Piemonte: screening epatite C, al via le prenotazioni

La Regione Piemonte ha attivato lo screening dell'infezione da virus dell'epatite C, cui possono accedere i residenti nati tra il 1 gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989.

Lo screening è importante per identificare le infezioni asintomatiche, al fine di iniziare subito la cura ed evitare le complicanze.

Dal 20 giugno saranno disponibili i primi posti per il test presso i centri prelievo di Cuneo di via Boggio dell’Azienda Ospedaliera e a Savigliano e Mondovì per l’Asl.

Per accedere al servizio è sufficiente prenotarsi sul link https://cup.sistemapiemonte.it/web/guest/elimina-code, dove si riceverà anche l'informativa e il modello di consenso da compilare e firmare e da consegnare al momento in cui ci si presenterà (muniti di carta di identità e codice fiscale); in alternativa, la prenotazione è ammessa presso gli sportelli CUP.