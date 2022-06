Savigliano, nuovi uffici di zona di Confagricoltura

Giovedì 23 giugno, alle ore 17, verranno inaugurati ufficialmente i nuovi uffici di zona di Savigliano di Confagricoltura Cuneo, in via Togliatti 16/A. Al taglio del nastro, a cui seguiranno la benedizione da parte di Don Paolo Perolini e la visita della sede, saranno presenti Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo e Marco Bruna, segretario di zona di Saluzzo e Savigliano.

Al termine dell’inaugurazione ci si sposterà nei locali dell’Oasi Giovani (ex GIP) di via Torre de Cavalli 5, per l’assemblea dell’Anga Cuneo, che inizierà alle ore 19 e avrà per protagonisti i giovani agricoltori della Granda.