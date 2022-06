Successo di pubblico per il concerto omaggio a Lucio Dalla a San Michele con la Fondazione Fossano Musica

Grande successo a San Michele Mondovì per il concerto omaggio a Lucio Dalla, tenutosi ieri, domenica 19 giugno con l'orchestra Fondazione Fossano Musica (FFM Pop), con direzione e arrangiamento di Gianni Virone, con Raffaella Buzzi e Marco Forgione (voci).

Oltre 250 le persone presenti all'evento, tra cui Piermario Rosso, nipote del noto trombettista sanmichelese cui è stata dedicata la rassegna che ha incluso il concerto di ieri.

"Siamo veramente soddisfatti dell'evento. - commenta Andrea Demagistris, presidente della Pro Loco - "Ringraziamo i tanti presenti e la FFM per aver regalato un momento unico, presentando un grande, come Lucio Dalla, in versione orchestrale. Uno spettacolo unico e siamo fieri di averlo presentato a San Michele".

Il concerto, reso possibile grazie a Silvateam e a Fondazione CRC, rappresentata da Massimo Gula e Carlo Comino, è stato molto apprezzato ed è stata una bella occasione per ritrovarsi in paese, in un momento di spensieratezza e serenità.