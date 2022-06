Furti domestici a Cuneo: quanto è sicura la nostra provincia?

Prima di scendere nel dettaglio delle statistiche partiamo da un assunto: la casa deve essere protetta da porte blindate affidabili, lo stesso vale per gli infissi: quelli di www.tigulliodesign.it, ad esempio, si contraddistinguono per delle notevoli capacità antieffrazione. Entriamo ora nel merito delle casistiche di furto per la città di Cuneo.

Cuneo è una provincia sicura per quel che riguarda i furti domestici? Per rispondere a questa domanda, che ovviamente interessa non poco i cittadini di Cuneo, non c’è cosa migliore di far riferimento a dei dati ufficiali, quali quelli presentati nel report “Indice della Criminalità” de “Il Sole 24 Ore”.

Questo report prende in analisi 37 diverse tipologie di reato in riferimento a tutte le 106 province italiane per quel che riguarda l’anno 2020, scopriamo dunque qual è la situazione di Cuneo per quanto concerne la minaccia dei furti casalinghi.

Cuneo si colloca a metà nella classifica nazionale

Possiamo anticipare subito che Cuneo si trova indicativamente a metà nella classifica delle province italiane: nello specifico, la nostra provincia figura al quarantaseiesimo posto su scala nazionale.

Nell’arco del 2020, i furti domestici in quel di Cuneo sono risultati essere 1.074, ma la classifica non è strutturata sulla base del dato assoluto, che inevitabilmente tende ad essere più alto nelle province più popolose: la posizione delle diverse province dipende invece dal rapporto tra popolazione e furti verificatisi, e da questo punto di vista in provincia se ne sono verificati 183,1 ogni 100.000 abitanti.

Necessario tenere alti i livelli di guardia

È sicuramente auspicabile una maggiore sicurezza per quel che riguarda questo tipo di minaccia, anche in considerazione del fatto che i dati in questione corrispondono ai soli reati per cui si è sporto denuncia, di conseguenza la quantità reale di episodi simili potrebbe in realtà essere superiore.

Per mettersi al riparo bisogna prestare attenzione sia ai rimedi più canonici che a quelli più innovativi.

Il mondo tecnologico oggi può essere di grande aiuto contro i furti domestici: è possibile proteggere il proprio immobile, ad esempio, con delle videocamere e con dei sistemi antifurto classici, mentre non mancano le novità, si pensi ad esempio al vasto e variegato mondo della domotica o a sistemi antifurto di ultima generazione come quelli nebbiogeni o quelli con sensori a infrarossi.

Il costo medio di queste soluzioni si è molto abbassato negli ultimi tempi, dunque per evitare delle brutte sorprese può bastare una spesa più che accessibile.

Le provincie meno sicure e quelle più virtuose

Chiarito che Cuneo occupa una posizione mediana tra le province italiane, andiamo a scoprire quali sono le province italiane più sicure e quelle in cui, purtroppo, il rischio di subire un furto in casa risulta essere maggiore.

L’Emilia Romagna sembra essere una regione davvero difficile da questo punto di vista, difatti le province con i numeri di furti più elevati sono Ravenna, Bologna e Modena, rispettivamente con 410,9, 360,0 e 328,2 furti ogni 100.000 abitanti.

Rovesciando la classifica e andando a scoprire le province più virtuose, troviamo invece Verbania, con soli 55,3 furti domestici ogni 100.000 abitanti, Nuoro con 72,5 e Messina con 73,8.