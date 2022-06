A Mondovì i “Doi pass” tornano ad animare i mercoledì di luglio

Una passata edizione della manifestazione "Doi pass per Mondvì"

L’edizione 2022 dei “Doi Pass per Mondvì”, la numero 27, rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio e un ritorno al passato.

Considerarlo un nuovo inizio è inevitabile: dopo due anni in cui si è riusciti comunque ad organizzare la manifestazione, ma in forma rivisitata, a causa delle restrizioni legate all’emergenza, infatti, l’evento organizzato da “La Funicolare” insieme al Comune di Mondovì con lo scopo di animare i mercoledì di luglio verrà riproposta nella sua interezza, presentando un numero considerevole di eventi pensati con lo scopo di intrattenere grandi e piccini.

Fedele al claim di sempre, “la città è di tutti, la manifestazione è gratuita”, grazie ai “Doi pass” i visitatori potranno spaziare tra concerti di genere diverso, spettacoli di danza e molto altro, senza bisogno di pagare alcun biglietto d’ingresso. Immancabile, poi, l’appuntamento con le aperture serali dei negozi nel centro commerciale naturale di Mondovì, per uno shopping fuori orario sempre molto apprezzato da monregalesi e non.

Il ritorno al passato si concretizzerà anche a livello del percorso dei “Doi Pass”, che non sarà più limitato come nelle ultime due edizioni, ma prevederà un circuito ad anello con corso Statuto interamente dedicato all’intrattenimento, fornito dall’esibizione delle scuole di danza e da molto altro.

La prima data dei “Doi pass” è fissata per mercoledì 6 luglio; l’appuntamento proseguirà poi il 13, il 20 e il 27, con il primo mercoledì di agosto a disposizione per recuperare un’eventuale data rimandata a causa del maltempo.

"Ci prepariamo a vivere un luglio che promette bene e che offrirà diverse ragioni per scegliere di trascorre le proprie serate a Mondovì – spiega Mattia Germone, presidente de “La Funicolare” –. Oltre ai mercoledì con i “Doi Pass”, nei quattro martedì del mese si rinnoverà l’appuntamento con il cinema sotto le stelle, mentre dal 29 al 31 luglio torneranno in scena le quattro ruote, con 'Mondovì e motori: weekend con le vecchie signore”'.

Ad agosto i riflettori saranno tutti puntati sulla Mostra dell’artigianato artistico, dal 12 al 16. La voglia di valorizzare nel migliore dei modi il periodo estivo è tanta, per questo nei mesi scorsi “La Funicolare” si è data da fare per allestire un programma in grado di soddisfare le aspettative di un vasto pubblico.

"Vivere gli spazi comuni partecipando agli eventi organizzati a Mondovì - chiude Garnerone - sarà un bel modo anche per riappropriarsi della città dopo due anni di restrizioni e per cercare di tornare a una normalità che, pur un momento comunque complicato, regali a tutti noi qualche ora di spensieratezza".