Bra, al Parco della Zizzola si celebra la giornata mondiale dello yoga

Dopo i due giorni del Festival dello Yoga a inizio giugno e le classi aperte, tutte le mattine alle 8, il parco della Zizzola torna ad accogliere gli appassionati di questa pratica martedì 21 giugno, in occasione della Giornata internazionale dello Yoga.



L'iniziativa gratuita e, ancora una volta, promossa dall’associazione Orora, prevede quattro sessioni di pratica Yoga al mattino e 4 al pomeriggio immerse nel verde e nella quiete del parco della Zizzola.



Si inizierà alle 8 con lo Yoga del respiro con Irene Ciravegna, seguito, alle 9 da Kriya Yoga con Silvana Manna, alle 10 ci sarà Garuda Yoga con Cristina Rovella e alle 11 una classe con le campane tibetane curata da Cinzia Stella Vernero.



Nel pomeriggio si partirà alle 16 con Dhanura flow con Chiara Cortese, alle 17 Family Yoga con Donatella Brizio, alle 18 Vinyasa Yoga con Aleksandra Ferrero e alle 19 si chiuderà con Yoga Nidra con Alketa Tufa.



Irene Ciravegna, cofondatrice di Orora, precisa: «La giornata del 21 giugno sarà una nuova occasione per avvicinarsi con leggerezza a questa pratica millenaria. Il nostro intento è sollecitare la curiosità delle persone in merito alla saggezza e ricchezza spirituale dell’antichissimo mondo yoga. Per questo abbiamo deciso di offrire ancora opportunità gratuite di avvicinarsi alla pratica».



Ciravegna conclude: «Vorremmo ringraziare gli esperti maestri che ci hanno accompagnato e le moltissime persone che hanno risposto all’invito e hanno partecipato con curiosità e crescente passione sia al Festival, sia alle sessioni mattutine di giugno».



La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione. Per informazioni o prenotazioni, basta telefonare ai numeri 328-0078053 oppure 333-6007966 o scrivere una e-mail a info.orora@gmail.com. Gli organizzatori consigliano di munirsi di abbigliamento comodo, tappetino o asciugamano e borraccia di acqua. In caso di maltempo l'attività verrà sospesa.



L’ASSOCIAZIONE ORORA

Ideatrice e promotrice del Festival dello Yoga è l’associazione braidese Orora, nata nel 2003 con l’intento di promuovere la consapevolezza, lo sviluppo e il benessere delle persone, oltre che diffondere una visione olistica della persona nel campo della medicina, dell’antropologia, della psicologia e dell’arte.