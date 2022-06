Cuneo, rievocazione del falò di San Giovanni alle Basse di Stura

Qual è il luogo immerso nel verde, raggiungibile con una comoda passeggiata in 10 minuti dal Centro Storico? Sicuramente l'area verde all'interno del Parco Fluviale alle basse di Stura, oltre il Ponte Vassallo.

L' incontro tra tutti coloro che sono in un modo o nell'altro legati al Centro Storico, dà vita all'idea di una passeggiata con cena condivisa venerdì 24 giugno, nella notte di San Giovanni, a partire dalle ore 18:30 con ritrovo in P.zza Foro Boario per poi proseguire presso le Basse con la rievocazione del falò accompagnata dalla musica del gruppo musicale i Pacifik.

Il programma della serata prevede alle ore 18,30 il ritrovo in piazza Foro Boario (lato ATL) e passeggiata verso le basse di Stura con un accompagnatore naturalistico, alle 19 la cena condivisa alle Basse di Stura (porta qualcosa da mangiare insieme...). Prosegue poi alle ore 20,30 con la musica live con la band “Pacifik” e si chiudera alle 22 con il falò di San Giovanni sul fiume.

L’iniziativa è libera e gratuita ed è promossa dal comitato di quartiere Cuneo Storica, in collaborazione con: Cuneo Canoa, comitato di quartiere Basse di S. Anna e Borgo Nuovo, Cooperativa Emmanuele, Centro di aggregazione giovanile La Pulce d’acqua, Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Progetto Costellazioni di Cooperativa Momo, Parco Fluviale Gesso e Stura, Diocesi di Cuneo e Circolo L’Caprissi.

Per informazioni è possibile contattare: Noemi Ciacci: cell. 389 074 4644, Francesca Botto: cell. 327 927 4955, Cristina Abello: 388 117 8449