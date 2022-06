Agricoltura, lavoratori stagionali cercansi: rilasciati meno di un quinto dei nulla osta richiesti

Si attesta sul 18% la quantità di nulla osta per i lavoratori stagionali extracomunitari ammessi con il 'decreto Flussi' attualmente rilasciati nel territorio provinciale. Dei 1.450 totali richiesti, ne sono stati rilasciati meno di uno su cinque. E, per Coldiretti Cuneo, a rischio ci sono le attività di raccolta della frutta: è necessario sburocratizzare le procedure e accelerare su decontribuzione e voucher.

A rimetterci soprattutto i frutticoltori, "costretti a subire le lungaggini del sistema dei flussi oltre a fare i conti con l’aumento dei costi e le difficoltà economiche conseguenti al conflitto in Ucraina".

Coldiretti segnala che la piattaforma informatica di gestione del rilascio dei nulla osta è stata ripristinata dopo un mese di blackout, ma permangono comunque grandi difficoltà operative. "E' ancora senza risposta la maggior parte delle domande di conversione degli stagionali già presenti sul territorio nazionale che le imprese vorrebbero stabilizzare ma che, paradossalmente, non possono assumere" si legge nel comunicato ufficiale dell'associazione.

"Una situazione insostenibile che rischia di mandare in fumo un’annata che, nonostante la siccità, si preannuncia abbondante con tempi di maturazione accelerati dal grande caldo di queste settimane - denuncia il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada - . I produttori guardano alle imminenti raccolte con la preoccupazione e il timore inconcepibile di dover lasciare la frutta sugli alberi per carenza di manodopera qualificata. Il ritardo accumulato sinora è difficilmente colmabile poiché gli imprenditori dovranno attendere almeno un mese prima di avere a disposizione in azienda gli stagionali extracomunitari richiesti a febbraio, dovendo ancora sottostare ai tempi tecnici delle ambasciate".

“Sono indispensabili misure che riducano il costo del lavoro stagionale – chiede il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – e semplifichino radicalmente le procedure di assunzione per garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all’andamento climatico sempre più bizzarro. Con strumenti concordati con i sindacati occorre offrire ai percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani l’opportunità di collaborare temporaneamente alle attività nei campi. Tutto questo ancor più alla luce degli attuali scenari in cui è necessario garantire l’approvvigionamento alimentare in un momento particolarmente delicato con speculazioni, rincari, mancanza di alcuni prodotti e blocchi alle esportazioni causati dalla guerra tra Russia e Ucraina”.