Dal 1° luglio prenotazione obbligatoria per organizzare eventi al Monastero di Santa Maria della Stella a Saluzzo

A seguito della crescita esponenziale di richieste per l’uso dei locali della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Monastero di Santa Maria Della Stella, si informa che, a partire dal prossimo 1 luglio, ogni proposta di evento andrà comunicata con domanda scritta indirizzata alla presidenza della Fondazione (presidenza@fondazionesaluzzo.it), su modulo scaricabile dal sito www.monasterodellastella.it, almeno 20 giorni prima della data prevista.



Nella richiesta, oltre ai dati relativi alla tipologia dei richiedenti (Associazioni, Enti, Scuole, Privati...), alla tipologia dell’evento, luogo (chiesa/coro), data e modalità della manifestazione, saranno da precisare le segnalazioni di eventuali collaborazioni esterne previste per lo svolgimento della stessa.



Il Presidente, dietro parere del Consiglio di Amministrazione, comunicherà agli interessati entro cinque giorni lavorativi l’esito della stessa e, se autorizzata, la conseguente presa in carico dell’evento proposto sul calendario ufficiale; in caso di eventuali chiarimenti, richieste di precisazioni o modifiche, si riserva di convocare i richiedenti, per l’aggiornamento della proposta.

Fino a nuovo avviso, per le motivazioni prima richiamate, la medesima procedura (richiesta scritta almeno 20 giorni prima) dovrà essere seguita anche per tutti i nuovi eventi a carattere commerciale che si intendano proporre per l’organizzazione nei locali della Fondazione, mentre per quelli già in itinere si dovranno semplicemente segnalare nella richiesta di prosecuzione del calendario le condizioni di effettuazione