Ex Ilva, Gancia/Campomenosi (Lega): "Situazione di stallo, Ue intervenga"

"La ripartenza dell’ex Ilva è decisiva per il rilancio dell’economia del Paese e l’attuale situazione di blocco, oltre a contravvenire richiami delle istituzioni Ue, mette a rischio il rispetto delle tempistiche per bonifica e decarbonizzazione del ciclo produttivo siderurgico, nonché la tenuta finanziaria di una filiera che dà lavoro a migliaia di lavoratori al Sud e nel Nord Ovest, in particolare Piemonte e Liguria".



Così in una nota gli europarlamentari della Lega Gianna Gancia e Marco Campomenosi, firmatari dell’interrogazione.



"Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere di intervenire per contribuire a superare questa situazione di stallo, richiamando le istituzioni italiane all’attuazione in tempi rapidi delle misure necessarie per garantire salute dei cittadini e stabilità finanziaria di un asset strategico per il futuro industriale dell’Italia e dell’Ue”.