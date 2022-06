Gita al santuario di Vinadio nell'ambito del progetto "IncL Bien Viellir/Invecchiare Bene

Martedì 28 giugno il progetto progetto IncL - Bien Vieillir / Invecchiare Bene propone una gita al Santuario di Vinadio a tutte le persone over60 delle Valli Stura, Grana e Maira.

La giornata prevede alle 11 una messa dedicata a tutti partecipanti e la visita guidata e riservata del santuario. Seguirà pranzo al ristoro San Gioachino al prezzo di 18 euro con menù fisso. Chi preferisce, potrà liberamente pranzare al sacco (a carico del partecipante). Alle ore 15, momento di scambio e conoscenza reciproca e visita alla casa del Randiere. La partenza per il rientro nelle rispettive Valli è previsto per le ore 17.

La gita prevede una quota di iscrizione comprendente il pranzo al ristorante (facoltativo) e il trasporto in bus.

L’obiettivo dell’iniziativa è di proporre un momento aggregativo, di scambio e di conoscenza dedicato a tutte le persone over60 residenti in Valle Stura, Grana e Maira.

Sono previsti tre punti di partenza suddivisi tra le diverse Valli: Ore 8 partenza da Gaiola e tappe nei diversi comuni della Valle Stura - Ore 8.30 partenza da pensionato Casa Vittoria e tappe nei diversi comuni della Valle Grana - Ore 8.30 partenza da Acceglio e tappe nei diversi comuni della Valle Maira

Per informazioni e prenotazioni: residenti in Valle Stura, Alessia 327 926 8399; residenti in Valle Grana, Paola 339 6215126; residenti in Valle Maira, Flavio 334 8380166.

Il progetto IncL - Bien Vieillir / Invecchiare Bene fa parte del Piano Integrato Territoriale Piter Terres Monviso ed è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma Interreg Alcotra 2014-2020.

Il progetto si sviluppa attraverso azioni concrete che permettono di portare, in maniera durevole, i servizi socio sanitari sul territorio: alla sua riuscita collaborano partner che per la prima volta cooperano a livello transfrontaliero: comunità di comuni e consorzi comunali, enti ospedalieri, società civile.

Sul versante italiano, che vede come partner il Consorzio Monviso Solidale e l’ASL CN1 e Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese come soggetti attuatori, gli interventi sono previsti nelle Valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto.