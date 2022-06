L’Associazione Italiana Finanzieri d’Italia ha festeggiato il 248° anniversario dalla fondazione delle Fiamme Gialle

Domenica 19 giugno le sezioni di Cuneo, Alba-Bra e Mondovì dell’Associazione Italiana Finanzieri d’Italia hanno festeggiato con soci, familiari, amici e autorità civili e militari il 248° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.



La giornata è iniziata con la santa messa celebrata da don Chiaramello presso il santuario di Cussanio, a Fossano, con successiva processione per il Corpus Domini.



A seguire il pranzo, tenuto in un noto ristorante della zona e nel corso del quale il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, colonnello Luca Albertario, e il consigliere nazionale Anfi per il Piemonte e Valle d'Aosta, brigadiere capo Cosimo Ertico, hanno consegnato riconoscimenti a vari soci delle tre sezioni. I presidenti delle tre sezioni (il maggiore Salvatore Coppola per quella di Cuneo, il maresciallo Giovanni De Bellis per quella di Alba/Bra e il brigadiere capo Paolo Tompelli per la sezione di Mondovì) hanno ringraziato tutti i presenti e hanno omaggiato con un cappellino Anfi e un gagliardetto il colonnello Albertario, il vicecomandante del Gruppo Guardia di Finanza di Bra, tenente Renato Ialongo, il consigliere nazionale per il Piemonte e Valle d'Aosta, brigadiere capo Cosimo Ertico e il consigliere comunale con delega allo Sport della Città di Alba Daniele Sobrero.