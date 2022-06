L'invaso di Boves preziosa riserva idrica per 90 agricoltori. Ma rischia di non arrivare ad agosto

Gravissima la situazione di siccità in provincia di Cuneo, come del resto in tutta la regione e, in generale, nel Nord Italia.

Si parla di invasi da decenni in Granda. Senza mai arrivare al dunque. Lo ha fatto - arrivare al dunque - il Comune di Boves che, nel giugno 2017 ha inaugurato l’invaso irriguo di Tetto Molettino, in frazione Rivoira.

Da sempre la Valle Colla ha sofferto di carenze idriche; quest'opera, finanziata in buona parte con fondi europei, è un lago di 40 mila metri quadri d'acqua come riserva idrica estiva, da cui parte una rete irrigua di 10 chilometri. Un iter tutt'altro che semplice, ostacolato, tramite ricorsi in sede amministrativa, dalle associazioni ambientaliste del terrotorio, tutti respinti.

L'invaso di Rivoira è una riserva estiva per 90 agricoltori, normalmente utilizzata nel mese di agosto, con un'autonomia, in assenza di piogge che lo alimentino, di circa tre settimane. "Al momento non siamo in emergenza, per quanto riguarda l'irrigazione dei campi. Abbiamo ancora autonomia, ma siamo in anticipo di circa un mese rispetto alla norma, perché l'invaso è sempre stato utilizzato ad agosto. Ora, senza piogge, non solo la riserva è già in uso, ma non possiamo fare nemmeno troppo affidamento sulle precipitazioni. Ne sono previste, ma non al punto da cambiare l'attuale situazione di gravissima siccità, tanto che anche io ho emanato l'ordinanza per un uso più razionale dell'acqua, solo per scopi alimentari o igienici. Per la parte agricola, ribadisco, al momento a Boves non riscontriamo particolari criticità. Ma se non dovesse cambiare a breve la situazione, temo sarà solo questione di tempo".