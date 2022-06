Mondovì, passaggio di testimone tra Paolo Adriano e il neo sindaco Luca Robaldo

Mentre si attende di sapere come sarà composta la Giunta di Mondovì. Il neo sindaco, Luca Robaldo dopo il passaggio di consegne ufficiale in municipio avvenuto nei giorni scorsi, ieri, lunedì 20 giugno, ha incontrato l'ex primo cittadino per un simbolico passaggio di testimone sui cantieri degli ultimi cinque maxi cantieri i cui lavori sono stati affidati in chiusura dell'amministrazione di Paolo Adriano.

Gli interventi, come spiegato negli scorsi giorni (leggi qui), interesseranno la riqualificazione del Borgheletto a Breo, la creazione di un affaccio nel teatro sociale di Piazza in modo da farlo scoprire a cittadini e turisti, la messa in sicurezza del versante nord-ovest della collina di Piazza, la realizzazione della piscina ludica nel rione Sant'Anna e dello scaricatore delle acque bianche del Canale Carassone nel rione Ferrone-Altipiano (fase 1).