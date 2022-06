Polo agroalimentare, a Ceva l'inaugurazione presso i locali "Ex Ilsa"

Venerdì 17 giugno scorso la Città di Ceva ha concretizzato, con un evento inaugurale svoltosi presso i locali “Ex Ilsa”, il progetto di creazione del Polo Agroalimentare con macchinari per la lavorazione di cereali e legumi dalla molitura al confezionamento, che nasce dalla visione dell’Amministrazione comunale che vede nella valorizzazione delle produzioni agricole locali di eccellenza un fattore di sviluppo dell’area cebana.

"In questo caso la valorizzazione viene declinata, in collaborazione con il Consorzio di valorizzazione e tutela dei cereali e dei legumi dell’Alta Langa e del Cebano, attraverso un fattivo intervento sulla filiera, improntato al principio di prossimità, meglio noto come “km zero”, operando sulla creazione di una struttura di trasformazione sul territorio di produzione e gestita con modalità innovative che vedono un intervento pubblico a fianco delle attività agricole". Questa la sintesi del discorso che il Sindaco Vincenzo Bezzone ha tenuto introducendo l’evento inaugurale, unitamente ai ringraziamenti a tutti coloro che, in misura e modalità diverse, hanno consentito di realizzare un obiettivo ambizioso e importante e in particolare l’Unione Montana Alta Langa nella persona del Presidente Roberto Bodrito, l’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana e Alta Val Bormida, il Gal Langhe Roero Leader con la Presidenza di Alberto Cirio, il Gal Mongioe con la Presidenza di Giuseppe Ballauri, il Comune di Mombarcaro, il Comune di Camerana, l’Associazione di categoria Coldiretti, il Consorzio di valorizzazione e tutela dei cereali e dei legumi dell’Alta Langa e del Cebano e il Comune di Rive d’Arcano per il contributo erogato in occasione dell’esondazione.

Prima degli interventi delle autorità presenti, il Sindaco ha inoltre riportato l’attenzione dei presenti sull’importanza di una filiera corta in collaborazione con il settore pubblico che, lungi da una logica assistenzialistica, generi una maggiore sostenibilità economica e conseguentemente consenta la creazione di nuovi posti di lavoro, anche nell’ambito di un’economia agro-turistica che si rivolge al turismo attento all’agroalimentare di qualità che nasce in un territorio attento alla biodiversità.

Gli hanno fatto eco gli interventi dei Senatori Marco Perosino e Giorgio Bergesio, del Governatore del Piemonte Alberto Cirio, di Marcello Gatto, Presidente del Consorzio di valorizzazione e tutela dei cereali e dei legumi dell’Alta Langa e del Cebano, unanimi nel plauso all’iniziativa quale motore di sviluppo locale, elemento concretamente innovativo nel concept e nella realizzazione per il sostegno all’attività agricola e foriero di un nuovo modello economico locale ove economia, sostenibilità, biodiversità e turismo possono incontrarsi e agire in sinergia.

L’evento ha visto la massiva partecipazione di Amministratori locali, Autorità Militari e anche della cittadinanza e si è concluso con un buffet, a cura del CFP sotto la guida dello chef Paolo Pavarino, che richiamava i sapori tipici del territorio.