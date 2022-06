Seggio racconigese non raggiungibile in sedia a rotelle, Oderda: "Non doveva succedere"

A seguito della lettera del nostro lettore Piero Perona di Racconigi (https://www.targatocn.it/2022/06/18/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/racconigi-elezioni-e-in-sedia-a-rotelle-per-una-frattura-e-non-riesce-a-votare-per-le-barriere-ar.html), che denunciava qualche giorno fa grandi difficoltà al voto per la moglie, a causa della sua temporanea condizione di limitata deambulazione per una frattura, ci siamo sentiti in dovere di approfondire il tema trattato.

Da un lato, partendo dal presupposto costituzionale sul fondamentale diritto al voto e, dall'altro, per poter meglio comprendere alcuni meccanismi legati al percorso che dovrebbe accompagnare ogni amministrazione nell'offrire a tutti i cittadini di espletare tale diritto.

Gli uffici comunali, nelle persone del segretario dottoressa Luisa Silvestri e della coordinatrice dell'ufficio elettorale Maria Luisa Marengo, hanno sostanzialmente confermato alla nostra redazione lo svolgersi della vicenda come raccontato dal lettore nella sua missiva.

Così Silvestri e Marengo: "Combinazione vuole che il montacarichi cingolato adibito al trasporto dei votanti non debulanti ai piani superiori del plesso delle medie si sia rotto a metà percorso durante il trasporto della signora in questione. A questo punto, grazie ad un collaboratore del comune, è stato interpellato il presidente del seggio 5, sezione di iscrizione della signora. Essendo pubblico ufficiale a capo dell'ufficio di sezione, ogni presidente ha giurisdizione durante tutte le fasi di voto e può, a suo insindacabile giudizio, attivare qualsiasi procedimento lecito che consenta di garantire il diritto al voto. Ad una ipotesi di far votare la signora Perona fisicamente in altro seggio pur con schede della sezione di appartenenza, pare che la presidente, in piena sovranità, non abbia voluto procedere con tale ipotesi. L'idea di essere trasportata a braccia dai presenti o dai volontari della Croce Rossa fino al proprio seggio, sembra invece aver suscitato nella signora sentimenti di timore e di vergogna. Dunque, in ultima istanza, gli uffici comunali hanno ipotizzato di traslare, con l'assenso della signora, il suo diritto di voto presso la sezione espressamente allestita per i portatori di handicap, in altro edificio. Ma dopo una riflessione con il marito, sembra che la signora abbia preferito, infine, astenersi dal voto".

Il sindaco Oderda, da noi interpellato, ha commentato il fatto sottolineando il probabile errore della presidente di seggio, essendoci una serie di possibilità per poter fare votare l'elettrice non debulante. "È successo e non doveva succedere. La lettera, peraltro, mi pare anche abbastanza chiara ed esplicita nella ricostruzione".

Egualmente critico sugli accadimenti, ma comprensibilmente più ricco di dettagli potenzialmente colposi, il commento della candidata sindaco Patrizia Gorgo: "Ho letto la lettera inviata al vostro giornale e purtroppo sembra che non si sia trattato di un episodio isolato. Già nella sera del giorno delle elezioni, mi hanno contattata persone con disabilità motorie segnalando indubbie difficoltà a raggiungere la sezione elettorale priva di barriere architettoniche che pure doveva essere allestita con cognizione di causa e largo anticipo per permettere il pieno esercizio del diritto di voto.

E a quanto mi risulta, il caso che ha esposto la vostra lettrice non è il solo e il problema si è verificato soprattutto ai seggi delle scuole medie, dove le persone hanno dovuto fare diverse rampe di scale senza la possibilità di avere l’ausilio di un ascensore o di un montascale. La scelta di allestire le sezioni elettorali in una scuola che ad oggi è un cantiere, quando avremmo potuto votare in altro edificio pubblico, ha certamente creato disagi e la valutazione sull’accessibilità e sulla garanzia del diritto di voto andava fatta a priori. In questi giorni ho avuto notizia di anziani che hanno dovuto fare molte soste prima di poter votare e di altri che hanno desistito.

Non è ammissibile che dei cittadini abbiano subito un pregiudizio tale da rimanere, di fatto, privati della possibilità di esercitare il loro diritto al voto e visto che i casi sembrano tutt'altro che isolati , invitiamo i racconigesi che si sono trovati nella stessa situazione della signora a darcene notizia."

A corretto completamento del quadro giova ricordare come la dottoressa Silvestri e la signora Marengo ci abbiano sottolineato sia l'assoluta impossibilità di percorrere altre strade per l'allestimento - altri edifici comunali non hanno infatti le caratteristiche logistiche per permettere sezioni occludibili e sigillabili rispetto agli spazi circostanti - che il corretto e completo percorso procedurale affrontato per poter autorizzare il voto negli spazi scolastici oggetto di ristrutturazione.