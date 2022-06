Revello vince la seconda edizione di Spazzamondo per i comuni con più di 3mila abitanti

Il comune di Revello ha conquistato la vittoria come il primo fra i comuni con più di 3000 abitanti alla seconda edizione di Spazzamondo.

Lo scorso sabato 4 giugno, 570 persone hanno partecipato all'iniziativa per la giornata Mondiale dell'ambiente, con le associazioni Pescatori, Cecy onlus, Federcaccia, Revello Calcio, l'Associazione nazionale alpini, l'Associazione nazionale Carabinieri, il Gruppo storico De Reges, la Casa di riposo, il baby parking "Le Coccinelle", gli Amici di San Firmino, l'associazione Commercianti e Arrtigiani, la Dialogart, la Pro Loco, i volontari della Protezione Civile comunale e ANA.

"Tante famiglie e gruppi di amici hanno perlustrato le varie aree del territorio comunale" - spiega Katia Disderi, assessore comunale referente dell'iniziativa - "San Firmino, Staffarda e le altre frazioni, le vie, il centro storico, la collina fino a San Biagio e Santa Sofia, gli impianti sportivi , le aree gioco, le aree verdi , l'alveo del fiume Po e le zone limitrofe ,dalle ex colonie elioterapiche dal ponte di Martiniana al ponte Po a Saluzzo, le sponde della Strada dei Boschi in territorio comunale e l'area cimiteriale per una copertura di parecchi chilometri quadrati.