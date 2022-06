Un successo la prima edizione della Giornata delle Essenze di Cavallermaggiore

Il caldo di questi giorni non ha scoraggiato i tanti curiosi e visitatori che lo scorso 19 giugno hanno partecipato alla prima edizione della Giornata dei Giardini delle Essenze, promossa dall’Associazione Le Terre dei Savoia in collaborazione con i Comuni di Bene Vagienna, Cavallermaggiore, Cherasco, Lagnasco, Racconigi e Savigliano.

Un importante momento di valorizzazione territoriale che ha consentito l’apertura simultanea di ben otto giardini, tra i quali l’Orto Tintorio di Cavallermaggiore, inaugurato proprio sabato 18 giugno alla presenza di autorità locali e regionali.

«Abbiamo creduto fin da subito nella filosofia dell’Essenza del Territorio e abbiamo deciso non a caso di riqualificare un’area posta a fianco delle scuole, della futura Biblioteca civica e del Priorato di San Pietro che già ospitava il Giardino dei Semplici» il commento del sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro. «Siamo contenti per le presenze registratesi nel weekend grazie a “Iter in Hortis” promosso dal Progetto Cantoregi e ai laboratori di tintura curati da Giulia Perin. Un sincero ringraziamento anche a Erbochiesa, alla Cooperativa Laboratorio, alla Cascina Sant’Anna e alla Famiglia Genta Ternavasio per la collaborazione offerta durante l’intera giornata. Una bella opportunità per riscoprire angoli reconditi del nostro comune e per immergersi nel fascino introverso della bellezza. La speranza, ora, è che la Rete dei Giardini delle Essenze possa allargarsi a poco a poco e che quest’evento a loro dedicato cresca anno dopo anno».

Tanti i fruitori registratisi anche negli altri giardini, dall’Orto Romano di Bene Vagienna (con visita agli scavi di Augusta Bagiennorum e attività di riconoscimento delle piante) all’Antico Orto dei Padri Somaschi e al Giardino dei Semplici di Cherasco (con corsi di cucina, yoga, custodia di piante aromatiche e animazione per bambini), dal Giardino delle Essenze di Lagnasco (dove si sono svolti laboratori per creare dipinti con la polvere di erbe), al Museo-Giardino della Civiltà della seta “Mario Monasterolo” di Racconigi (con laboratori per la trattura della seta) fino al Giardino dei Sensi del MÚSES di Savigliano, che ha invece accompagnato i più piccoli nella creazione di un erbario, aprendo parimenti le porte all’ESSICA LAB.

«Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questa prima edizione» hanno dichiarato il presidente dell’Associazione Le Terre dei Savoia, Valerio Oderda, e la direttrice, Elena Cerutti. «Siamo estremamente soddisfatti per il riscontro avuto in termini di pubblico perché abbiamo constatato interesse, partecipazione e coinvolgimento, sintomo che quest’intreccio tra natura, cultura e tradizione affascina e appassiona. Siamo altrettanto compiaciuti, però, per la sinergia collaborativa venutasi a creare con le singole Amministrazioni e con le diverse realtà associative e professionali che hanno animato ciascun giardino. Essere riusciti a creare una rete così tangibile e vivace ci gratifica e ci inorgoglisce. Grazie, infine, a Compagnia San Paolo di Torino che dal 2012 crede nell’Essenza del Territorio e grazie alle altre Fondazioni Bancarie locali e alle istituzioni che ci hanno supportato nella realizzazione e nella promozione di questa giornata, che speriamo possa crescere ulteriormente nei prossimi anni in termini di Comuni coinvolti e attività proposte».