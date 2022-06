“Sono l’addetto del gas, vorrei vedere l’impianto”, presunto truffatore alla sbarra

E’ iniziato al tribunale di Cuneo il procedimento a carico di J.C. un 22enne residente in Lombardia che deve ora rispondere di tentata truffa ai danni di alcuni pensionati di Chiusa Pesio.

Secondo le testimonianze rese in aula, il giovane si sarebbe spacciato per un tecnico del gas: “Mi ha suonato il campanello -ha raccontato uno dei residenti-. dicendomi che doveva controllare l’impianto del gas. Non lo avevo mai visto prima. Aveva un cartellino con il nome. Mi ha detto che il nuovo dispositivo, obbligatorio per legge, da installare costava 320 euro ma, che siccome sono pensionato, mi avrebbe fatto uno sconto di 30 euro. Poi ho scoperto che online costava 19 euro. Mia moglie ha tirato fuori 50 euro, io ho preso tempo: sono salito di sopra facendo finta di prendere altri soldi e ho chiamato subito i Carabinieri. Quando sono arrivato il ragazzo è sbiancato: ha strappato anche il contratto che che mi aveva fatto firmare poco prima”.

Sentita come testimone del pubblico ministero, anche una donna chiusana del ’52: “Mi ha suonato il campanello. Sapeva che ero vedova. Non so come sia possibile. Si è qualificato come ‘quello del metano’ che doveva controllare il putagè. Io gli ho fatto presente che non l’avevo e che non gli avrei mostrato nulla perché di queste cose si occupano i miei famigliari. Lui ha insistito e poi si è allontanato. Ho fatto un giro delle abitazioni vicine per capire se fosse accaduto anche ad altri residenti. Ho saputo che il ragazzo aveva già tentato di truffare un’altra signora. Ho avvertito i Carabinieri”. A confermare l’accaduto, anche un uomo del ’49 residente di Chiusa Pesio.

Nella prossima udienza, l’eventuale remissione di querela da parte di una persona offesa e la discussione.