Analisi tecnica del mercato bitcoin odierno

Se osserviamo con attenzione la variazione delle quotazioni dei prezzi del bitcoin, è chiaro che la valuta digitale attraversa cicli di entusiasmo e di recessione.

Alcuni analisti finanziari ritengono che il bitcoin continuerà a crescere in popolarità come riserva di valore e asset di investimento, ciò dovuto anche alla riduzione di offerta dovuta alla quantità fissa.

Sono proprio sempre di più gli analisti finanziari che sottolineano il fatto che sempre più investitori istituzionali stanno acquistando bitcoin e ritengono che questa tendenza continuerà. Man mano che il bitcoin diventa più mainstream, è più probabile che il suo prezzo riprenda a salire vertiginosamente.

É il momento giusto per acquistare bitcoin?

Ecco perché sempre più persone iniziano a pensare di investire nella valuta digitale per sfruttare i “saldi” del periodo. Ma la domanda su cui riflettono in molti è: sarà questo il momento giusto per investire in bitcoin?

Naturalmente, solo voi potete decidere se il bitcoin è adatto al vostro portafoglio. Ma se state pensando di investire, questo potrebbe essere un buon momento per iniziare a dare un'occhiata più da vicino o iniziare un piano di accumulo di bitcoin.

