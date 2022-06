Trivellato: la concessionaria che rivoluziona l’acquisto dell’auto, dalle ricariche gratis a Zero Pensieri

Trivellato, concessionaria Mercedes, smart e AMG, ha reso più facile accedere alla competitività della sua proposta, articolata in centinaia di veicoli, grazie a www.trivellato.it. Un’esperienza digitale impreziosita da promozioni esclusive, tra cui Trivellato Zero Pensieri (soluzione d’acquisto per proteggere al meglio il cliente e la sua auto da qualsiasi imprevisto, con un unico costo mensile fisso personalizzato e comprensivo di manutenzioni e coperture guasti) e Trivellato ti dà la carica (ai clienti che scelgono motorizzazioni full-electric firmate EQ viene fornita una card prepagata che consente di ricaricare l’auto per un anno).

L’offerta dell’azienda, che può contare su 14 sedi in Veneto e 400 persone impegnate per la soddisfazione del cliente, è concepita per interpretare ogni richiesta. Include moltissimi veicoli, dei marchi Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart. Direttamente dal sito ufficiale, l’utente può analizzare ogni vettura nei minimi particolari, grazie alle fotografie, ai tour virtuali e alle dettagliate schede descrittive.

Tra i modelli disponibili si incontrano Mercedes Classe C, Mercedes Classe A, Mercedes GLA, GLB e Mercedes GLC. Ma anche le elettriche della Casa della Stella, ad esempio EQB, EQA o Mercedes EQC. Pur essendo fuori produzione, i modelli smart fortwo e smart forfour sono ancora disponibili all’interno della proposta della Concessionaria.

Ma non è tutto, la gamma Mercedes SUV comprende 11 Sport Utility Vehicle e Crossover, perfetti per chi è alla ricerca di un veicolo confortevole e spazioso. Per quello che riguarda le novità, invece, è atteso per metà maggio il lancio di Mercedes SL AMG, spider grintosa e accattivante, espressione della sportività e delle performance targate AMG. Ma sarà presto disponibile anche il nuovo SUV compatto smart #1, a trazione completamente elettrica.

Quanto alle iniziative curate dall’azienda non si possono non citare il Progetto Custom Lab o il servizio premium Pick Up & Delivery. Il primo consente di personalizzare la propria Mercedes AMG con verniciature, elementi aerodinamici o cerchi speciali. Il secondo, invece, permette di prenotare il ritiro e la riconsegna della propria macchina presso il luogo di lavoro, a seguito di qualsiasi intervento di manutenzione.

Nel giro di qualche istante, direttamente dal portale, il cliente ha l’opportunità di prenotare una nuova vettura, a fronte di un acconto di appena 250 euro. In questo modo rimarrà bloccata per tre giorni. Naturalmente, in caso di ripensamento, l’intera cifra sarà restituita.

Per Trivellato, il 2022 rappresenta un anno davvero importante, in quanto coincide con il suo primo centenario. L’azienda, in un secolo di attività, non si è mai fermata, aggiornandosi ed innovandosi costantemente, pur conservando quello spirito lungimirante che ha guidato ben tre generazioni di imprenditori. Fil rouge per eccellenza dell’intero progetto è l’automobile, un simbolo di libertà, viaggio ed essenza stessa del Gruppo.

L’innovazione è strettamente legata alla sostenibilità, concetto fondamentale per l’azienda, che diventa un beneficio concreto a favore del territorio. Non soltanto con la mobilità green, ma anche con ulteriori iniziative, come il progetto “Trivellato per il territorio”. Ogni auto acquistata diventa un albero piantato nelle zone dell’Altopiano di Asiago colpite dal ciclone Vaia. Più di 5.000 gli alberi riforestati ad oggi.

E sempre in relazione al territorio, “il 2022 vuole essere anche l’occasione per ribadire l’opera di promozione della città di Vicenza, a partire dall’ormai tradizionale appuntamento con il Vicenza Jazz Festival, uno degli eventi di punta del calendario vicentino e internazionale, che ci ha visti tra gli ideatori e sostenitori fin dalla sua genesi, 26 anni fa”, ha affermato Luca Trivellato, Amministratore Delegato del Gruppo.