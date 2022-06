Elezioni Savigliano, Zampedri scioglie la riserva: "Il 26 giugno votate l'avvocato Portera"

Arriva l'endorsement ufficiale da parte del candidato a sindaco di Savigliano Gianluca Zampedri (centrodestra) che nel ballottaggio del 26 giugno invita i suoi elettori a sostenere Antonello Portera.



A margine il commercialista 54enne ci tiene a ringraziare i partiti politici che lo hanno sostenuto in questa corsa (Lega, Fratelli D'Italia e Forza Italia con Udc). Il 12 giugno la coalizione ha ottenuto 2.186 preferenze sfiorando il 23%. Risultato che non gli ha concesso di arrivare al ballottaggio. Riceviamo e pubblichiamo la nota arrivata in questi minuti alla nostra redazione firmata da Zampedri e dalla lista civica 'Risvegliamo la città'.



*****



Il candidato a Sindaco di Savigliano Gianluca Zampedri, a nome proprio e della lista civica che ne ha appoggiato la candidatura, desidera ringraziare tutte le persone che il 12 giugno gli hanno accordato la propria fiducia con il loro voto.



Il risultato ottenuto è stato più che lusinghiero anche se la coalizione nel suo complesso auspicava a raggiungere un risultato migliore.



In vista del ballottaggio di domenica 26, Gianluca Zampedri e tutta la sua lista civica invitano i propri elettori a recarsi alle urne e a votare al ballottaggio in favore dell'Avv. Antonello Portera.



La decisione di appoggiarlo incondizionatamente è stata presa nella speranza che anche Savigliano possa finalmente conoscere i benefici di un'alternanza politica che in città manca da trent'anni.



La decisione di appoggiarlo pubblicamente è stata comunicata all'Avv. Portera personalmente, al termine di una riunione tra il Dott. Zampedri e i vertici del progetto civico che lo sostiene. Gli è stata altresì comunicata la disponibilità di tutto il gruppo civico a collaborare per il buon governo della città, nelle modalità che il nuovo Sindaco saprà individuare nel corso del suo mandato.