Saluzzo, auguri maestro Correggia: concerto omaggio per i suoi 90 anni

È un omaggio al compositore Enrico Correggia il concerto organizzato dall’associazione Antidogma Musica, in collaborazione con l’associazione "Arte terra e cielo" sabato 25 giugno alle 20,30 a Villa Belvedere Radicati, sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17.

Il maestro Correggia, che oggi vive tra Torino e il suo “buen retiro” di Castellar, è stato il fondatore, 43 anni fa, di Antidogma e attualmente è il presidente onorario dell’associazione che vede alla direzione artistica il maestro Luigi Giachino.

L’associazione, da sempre molto attiva nel Saluzzese, dove ha organizzato centinaia di concerti, desidera rendere omaggio al maestro Correggia per i suoi prossimi 90 anni.

Il programma è un viaggio monografico dedicato alle opere scritte dal compositore in oltre 60 anni di carriera. Il titolo del concerto “Le grandi azzurre solitudini” è stato volutamente estrapolato da Correggia dai testi del filoso Nietzsche.

"L’ho scritto in quest’ultimo anno per il Quartetto d’archi – spiega il maestro – ispirandomi all’ermetico, mistico canto delle grandi azzurre solitudini nietzschiane, che rivela con forza struggente non l’eroismo, ma il tema del dolore, il senso della vita e dell’eternità, ricercati nell’abisso di una notte empatica e misteriosa, dove anche lo spirito sembra disperdersi nel più profondo dei pensieri abissali".

Sarà un evento multimediale dove immagine, poesia e musica si fonderanno in un unicum, dando vita a momenti di intensa emozione. Le proiezioni dei video, realizzati dal noto artista saluzzese Ugo Giletta, faranno da sfondo ai brani musicali. Mentre l’attore Valerio Dell’Anna sarà la voce narrante.

Gli interpreti saranno di livello internazionale; la maggior parte di essi costituiva il glorioso “Ensemble Antidogma” che ha tenuto circa 400 concerti in tutto il mondo. Si esibiranno i cantanti Maria Claudia Bergantin (soprano) e Vincent Le Texier (basso), la pianista Ancuza Aprodu, il clarinettista Massimo Mazzone, il chitarrista Matteo Appendino, i violinisti Leonardo Boero e Gisella Tamagno, la violista Magdalena Vasilescu, il violoncellista Massimo Barrera.

I brani in programma, quasi tutti con voce, si avvalgono di testi celebri di Pavese, di Nietzsche, di Goethe.

Durante la serata Enrico Correggia presenterà il libro autobiografico “Terra e tempo”, scritto con la collaborazione dell’amico Raffaele Montanaro, che racconta la sua vita di musicista e compositore. L’evento ha il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Ingresso libero previa prenotazione all’indirizzo e-mail: antidogmamusica@gmail.com