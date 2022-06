Porte aperte all’asilo nido e ai micronidi di Bra

Un pomeriggio alla scoperta del nido e dei micronidi braidesi.

Giovedì 30 giugno 2022 l’asilo nido comunale “Cesara e Enrico Garbarino di via Caduti del Lavoro 3 e i micronidi di via Senator Sartori 7/b e di via Vittorio Emanuele II 200 apriranno i battenti dalle 17 alle 19 per consentire a genitori e a tutti i cittadini interessati di visitare le strutture, confrontarsi con le educatrici e conoscere le proposte educative per il nuovo anno. Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi chiamando il numero 0172-412062.