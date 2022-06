Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, il talento di Francesca Magazza completa il reparto dei posti 4

Con Gréta Szakmáry, Sofya Kuznetsova e Dani Drews nella Bosca S.Bernardo Cuneo 22/23 in posto quattro ci sarà anche Francesca Magazza, schiacciatrice classe 2002 di 172 centimetri di altezza. Magazza, reduce da una stagione in A2 tra le fila dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, è cresciuta pallavolisticamente nell’Orago, di cui il tecnico biancorosso Luciano Pedullà è stato direttore tecnico nell’ultimo anno.

DIFESA E CARATTERE Dopo due anni a Orago, con cui conquista lo scudetto Under 14 nel 2016, Magazza si trasferisce a Busnago nel 2018 per disputare i campionati di Serie B2 e Under 18. Nella stagione 2019/2020 il debutto in Serie A2 con la maglia del Sassuolo, poi la scorsa estate la chiamata del Montecchio. Complice una serie di difficoltà delle compagne di reparto Magazza si ritrova subito titolare ed è autrice di un ottimo girone di andata, nel quale va in doppia cifra nelle prime otto partite. Nel girone di ritorno vede meno il campo a causa di una serie di piccoli problemi fisici e della maggiore concorrenza, ma il bilancio della sua prima vera stagione in A2 resta assai positivo. Giocatrice intelligente, compensa l’altezza non eccezionale con salto e tecnica, oltre a una mentalità da lottatrice. Magazza, iscritta al corso di laurea triennale online in Scienze Motorie, è chiamata a seguire le orme di altre giovani che negli ultimi due anni hanno trovato a Cuneo la dimensione ideale per crescere come Gaia Giovannini, Federica Squarcini e Sara Caruso.

FRANCESCA MAGAZZA, SCHIACCIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Dopo una stagione a Montecchio in cui ho trovato molto più spazio del previsto Cuneo era la scelta migliore per il mio percorso di crescita. Nella mia decisione è stata determinante la presenza di Luciano Pedullà, che conosco da quando ero bambina e che stimo molto come allenatore e come persona. Lavorare con lui e con compagne molto più esperte di me sarà molto stimolante. Sono una giocatrice che lotta su ogni pallone, tengo molto al fondamentale della difesa. So che posso e devo migliorare ancora tantissimo, soprattutto in attacco e a muro, e la piazza di Cuneo è l’ideale per farlo».

BOSCA S.BERNARDO CUNEO 2022/2023

Palleggiatrici: Noemi Signorile, Beatrice Agrifoglio

Centrali: Anna Stevenson, Agnese Cecconello, Sara Caruso

Opposti: Lucille Gicquel, Bintu Diop

Schiacciatrici: Gréta Szakmáry, Sofya Kuznetsova, Dani Drews, Francesca MagazzaLiberi: Lara Caravello

Allenatore: Luciano Pedullà

FRANCESCA MAGAZZA

Nata il 12/3/2002 a Brescia

Altezza: 172 cm

Ruolo: schiacciatrice

2021/2022 Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (Serie A2)

2020/2021 Green Warriors Sassuolo (Serie A2)

2018-2020 Dolcos Busnago (Serie B2)