“NATURA & MUSICA”: a Morozzo l'iniziativa per gli amanti del birdwatching organizzata dalla Lipu

Una data importante per la Lipu e la Riserva naturale Crava Morozzo. Sabato 25 giugno verranno infatti inaugurati i due capanni di osservazione dello ‘Stagno Paradiso’ realizzati con il contributo di Enel Green Power Italia.

Un altro tassello aggiunto al lavoro che con entusiasmo la Lipu svolge da oltre quarant’ anni sul territorio. Una storia cominciata nel 1979 con la creazione della prima Oasi della Lipu in Italia, ora Riserva naturale Crava Morozzo. Una storia che prosegue incessantemente con idee e progetti che si susseguono e che giorno dopo giorno vengono realizzati e rafforzati: dall’ampliamento delle aree umide alla costruzione di nuovi capanni, senza dimenticare gli eventi di sensibilizzazione e l’educazione ambientale per le nuove generazioni.

Un lavoro che va avanti in sinergia con l’Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime e con la collaborazione dei Comuni della Riserva, Rocca de’ Baldi, Morozzo e Mondovì.

Per l'occasione si terrà un concerto di Arpa a cura di Valentina Meinero, dedicato agli elementi della natura. Saranno presenti per la Lipu il presidente Aldo Verner, il responsabile delle Oasi e Riserve Lipu Ugo Faralli, lo staff Lipu della riserva e per Enel Green Power il responsabile Unità Territoriale Cuneo, Stefano Basano; inoltre i rappresentanti dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e dei comuni della riserva, Rocca de' Baldi, Morozzo e Mondovì.

Sarà inoltre presente Gabriella Tassinari, socia e sostenitrice della Lipu che con la sua donazione ha permesso la realizzazione dello ‘Stagno Paradiso’.

“Un sentito ringraziamento – dichiara Daniela Marchegiani, responsabile Lipu della Riserva naturale Crava Morozzo - va a tutti coloro che hanno supportato questo progetto: Enel Green Power Italia, che ha sempre mostrato una spiccata sensibilità verso la natura e impegno per l’ambiente, i volontari, i donatori e tutti i soci della Lipu”.

Il ritrovo è fissato alle ore 16 presso il Centro visite della Riserva. Seguirà piccolo rinfresco offerto ai partecipanti.

Info: Lipu 347.7648262 – oasi.cravamorozzo@lipu.it