A.R.T.E. Genova mette all'asta i c.d. “immobili di pregio” a Sestri Levante, Zoagli e Camogli

A.R.T.E. Genova, ente regionale che si occupa di edilizia residenziale pubblica, ha messo in vendita secondo una procedura di evidenza pubblica (asta) sette appartamenti di proprietà aziendale situati nei tre Comuni del levante genovese.

Si tratta di abitazioni di edilizia residenziale pubblica che si trovano in aree definite “di pregio” e che saranno vendute, appunto, secondo il sistema dell’asta, regolamentata dall’azienda stessa.

L’offerta presenta particolare interesse per chi desideri acquistare un appartamento in località di mare molto richieste e in aree di elevato valore immobiliare.

Tre immobili si trovano a Sestri Levante, due a Camogli e due a Zoagli, con metrature che vanno dai 67 agli 89 metri quadrati.

Gli interessati all’acquisto potranno visionare gli immobili attraverso la pagina dedicata del sito istituzionale o recandosi sul posto previo appuntamento da concordare con l’Area Vendite di A.R.T.E. Genova (ai seguenti numeri telefonici 010/5390303 ovvero 010/5390322 o inviando una e-mail ad infovendite@arte.ge.it).

Chiunque fosse interessato potrà presentare un’offerta per l’acquisto di una o più unità immobiliari a partire dal prezzo base, riportato nella specifica tabella consultabile dal sito di A.R.T.E.

Il termine per presentare l’offerta è fissato alle ore 16.00 di martedì 28 giugno p.v.. I plichi contenenti le proposte dovranno essere consegnati, secondo le modalità riportate dal bando.

Nel corso di una apposita seduta pubblica, fissata per il 30 giugno alle ore 10.00, saranno aperte le buste e l’aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del miglior offerente.

Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili e scaricabili su www.arte.ge.it

http://www.arte.ge.it