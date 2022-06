Nel cuore di Piozzo sette panchine, dipinte dal braidese Giovanni Botta, raccontano il rispetto per il prossimo

Sette panchine per salvaguardare i più fragili, attraverso colori e pitture che invitano al rispetto e alla gentilezza.

Nel cuore di Piozzo sette panchine compongono, in piazza 5 Luglio 1944, "L'angolo del rispetto", nato nel 2019 da un'idea della signora Anna Tognella, grazie alla quale in paese era stata realizzata anche la panchina viola per la giornata della gentilezza (leggi qui).

Il progetto è stato portato a termine negli scorsi giorni con la posa delle ultime due panche: una contro il razzismo con una pittura che riprende gli angeli di Raffaello e l'altra sul modello della "Creazione di Adamo" di Michelangelo, con le mani capovolte in modo da poter contenere e proteggere un po' di terra con un germoglio.

"L'angolo del rispetto ora è completo" - spiega Anna - "Le sette panchine qui nel centro del paese sono contro la violenza sulle donne, contro il bullismo, a favore degli animali e per gli anziani, sull'amore, contro il razzismo e a tutela dell'ambiente. In frazione San Grato, invece, è possibile ammirare quella lilla, dedicata alle buone pratiche di gentilezza".

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla falegnameria Boffa che ha fornito le assi che sono state installate sulle panchine e all'artista braidese Giovanni Botta che le ha dipinte con maestria.