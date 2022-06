Riceviamo e pubblichiamo.

Buongiorno direttore,

a proposito di crisi idrica mi viene naturale chiedermi: come mai il campo sportivo Paschiero viene irrigato quasi quotidianamente. Non sarebbe il caso di soprassedere per qualche tempo.

L’irrigazione è stata avviata ieri sera, e stamani è ancora attiva.

Ci viene richiesto di non sprecare acqua, ma forse vale solo per i cittadini?



Lettera firmata,

Cuneo