A Bastia Mondovì si riunisce il primo consiglio comunale della nuova amministrazione Rocca

Si insedierà ufficialmente giovedì 30 giugno la nuova amministrazione di Bastia Mondovì, guidata dal sindaco alpino Francesco Rocca che, dopo diversi anni, torna a rivestire il ruolo di primo cittadino.

La seduta è convocata per le 20.30 in biblioteca e sarà occasione per scoprire chi entrerà a far parte della Giunta, incarichi e deleghe.

La prima grande novità nel paese, che negli scorsi giorni è stato interessato da attività di pulizia, è la pagina Facebook istituzionale, che racconta e informa puntualmente i cittadini i bastiesi sulle novità del comune.

Intanto Rocca ha già partecipato alle prime uscite ufficiali, a Piozzo per la camminata con i muli degli Alpini e a "Sapori di Langa" a Clavesana.