A Chiusa di Pesio premiati i vincitori della XVII edizione del concorso "Alfonso Di Benedetto"

Il Concorso letterario proposto sin dagli inizi degli anni Ottanta, inizialmente organizzato dal poeta al cui genitore ora è dedicato (ed al quale è succeduto il figlio Carlo), diventando per molti Autori, anche provenienti da fuori Provincia e Regione, un appuntamento di grande rilievo, imperdibile, sul palcoscenico chiusano (tornato l'anno scorso, dopo pausa pandemica nel 2020). Punto di forza del Concorso resta una pubblicazione: la Rivista letteraria “Gli Artisti del Giorno” con le opere selezionate, mai mancata. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 338.9832433.

Ormai con pochissime mascherine, ma sedie distanziate, ottima è stata la partecipazione al momento, come sempre, per una iniziativa che diventa appuntamento fisso per tanti, creando gruppo di amici, famiglia allargata...