Emergenza idrica: il Comune di Cuneo chiuderà le fontanelle pubbliche

Il Comune di Cuneo provvederà nei tempi tecnici necessari a chiudere le fontane pubbliche (rimarranno invece in funzione le fontanelle delle aree verdi).

L'annuncio era atteso e auspicato da tanti cittadini, che più volte ci hanno scritto, nelle ultime settimane, sollecitando l'intervento da parte dell'amministrazione, proprio per la drammatica situazione idrica in atto.

Il Comune fa infatti sapere che, pur in situazione di ancora sufficiente approvvigionamento, un uso indiscriminato della risorsa acqua può mettere in crisi la capacità di accumulo delle vasche di carico degli acquedotti.

In considerazione delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate dall’assenza di precipitazioni e da un’ondata di caldo eccezionale che rischia di peggiorare ulteriormente la situazione, invita pertanto tutta la comunità a non sprecare l’acqua, utilizzandola per i soli scopi umani, evitando di servirsi dell’acqua dell’acquedotto per attività non strettamente necessarie, quali l’irrigazione dei giardini o il lavaggio delle auto.