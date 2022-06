Nucetto: il suggestivo sito del Castello ospita l’attore Pino Petruzzelli

E’ nuovamente il suggestivo sito del Castello di Nucetto a ospitare la performance teatrale di Pino Petruzzelli, attore genovese che, come il filosofo e scrittore statunitense Thoreau autore del romanzo a cui la piece è ispirata, sperimentò un periodo di isolamento in un bosco alpino, a stretto contatto con la natura.

Oggi l’opera di Thoreau e quindi l’interpretazione di Petruzzelli appaiono quali temi di grande attualità, alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi, che non possono più continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la città a scapito dell’entroterra. Temi che Pino Petruzzelli porta in scena attraverso una scrittura drammaturgica e una recitazione capaci di coinvolgere lo spettatore in modo ora profondo, ora ironico, sull’importanza di una ricerca interiore volta alla comprensione di una natura che va difesa per goderne.

Lo spettacolo si colloca nella serie di eventi di promozione e di valorizzazione promossi dal progetto D’Acqua e di Ferro dell’Unione Montana Alta Val Tanaro nell’ambito del bando In Luce promosso dalla Compagnia di San Paolo. Esso contribuisce ad arricchire lo storytelling territoriale dell’Alta Valle Tanaro, con un nuovo racconto in grado di far riflettere lo spettatore sulla vera essenza del territorio e sul suo futuro.

L’evento avrà il supporto del Comune di Nucetto e del Gruppo polisportivo Nucettese; sarà disponibile il servizio navetta dal piazzale del cimitero.