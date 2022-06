Pamparato ospiterà il concorso Nazionale di chitarra “Ansaldi” anche l'anno prossimo

Archiviata la 46ª edizione del concorso Nazionale di chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”, la onlus “Col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” si è già impegnata nella impostazione della successiva annata, fissando, in accordo con il Comune pamparatese, la data: dal 29 aprile al 1° maggio 2023.

Sentiti i consigli del gruppo di commissari d’esame anziani (prof.se Elina Kokkaliari di Milano, Lucia Pizzutel di Sacile in provincia di Pordenone, e prof. Roberto Masala di Sassari, con il coordinamento della prof.sa Roxana Morcosanu, rumena residente a Torino), si è pure imbastito lo schema delle commissioni d’esame. Per la cat. A-B, che segue i giovani fino a 14 anni e da 15 a 18 anni: Elina Kokkaliari, Liliana Pesaresi di Sondrio, Enea Leone di Milano, Dario Bertano di Borgo San Dalmazzo, Andrea Monarda di Taranto. I “Giovani concertisti” (laureati di Conservatorio Musicale o ultimi anni degli stessi corsi): Roberto Masala, Lucia Pizzutel, Roxana Morcosanu, Luca Trabucchi di Sondrio, Elena Basso di Vicoforte. La cat. C(oltre i 18 anno) vedrà impegnati: Valerio Celentano di Trieste, Manuel Merlo di Imperia, Giulio Odero di Genova. La Musica d’Assieme: Vittorio Galoppini di Mondovì, Madalina Smocov di Torino, Gianpiero Gregorio di Mondovì. Se il numero di concorrenti iscritti sarà adeguato si prevede di integrare le Categorie “C”(Dania Carissimi di Bergamo e Margherita Emiliani di Ravenna) e “Musica d’Assieme”(Ignazio Viola di Chieri e Edoardo Dadone di Cuneo). La qualificazione delle giurie è motivo speciale della serietà della manifestazione musicale classica, che richiama iscritti davvero da tutta Italia. “Siamo ben disposti ad accogliere una nuova edizione della manifestazione musicale classica-precisa il Sindaco dott. Franco Borgna- che assieme al Festival dei Saraceni ed ai Corsi di Musica Antica estivi rappresenta un qualificatissimo strumento di turismo culturale, animando in modo molto dignitoso la nostra comunità. Sicuramente il Comune potrà porre a disposizione locali anche più funzionali di quelli usati nel 2022. Sicuramente, inoltre, avremo disponibilità di nuova struttura ricettiva, oltre all’Ostello ed alla Locanda del Mulino, a fianco di alloggi privati. Le Pro Loco del territorio saranno efficaci animatrici nei vari borghi. “. Grazie al Presidente della Provincia dott. Federico Borgna è stato già possibile ottenere la stampa del Bando 2023, che sarà inviato ai conservatori ed Istituti Musicali all’inizio dell’anno scolastico, giacché l’impegno delle opere obbligatorie richiedono un anno di studio.