Sono numerose le segnalazioni sui social network pervenute da alcuni residenti della zona San Paolo su alcuni furti di bicilette, perpetrati in orario notturno, avvenuti stanotte tra Via Avogadro e Via Ghedini.

Si apprende che i responsabili sarebbero entrati nei garage delle abitazioni per mettere a segno i colpi.

Al momento non sono state formalizzate denunce ai Carabinieri.