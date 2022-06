Smart Energy: la risposta di Bausano per ottimizzare i consumi nell'estrusione della plastica

Quello di ottimizzare i consumi energetici riducendoli il più possibile senza rinunciare ad efficienza e performance è l'obiettivo di tutte le industrie, oggi più che mai. L'aumento del prezzo dell'energia, unito alla tematica della sostenibilità ambientale, stanno spingendo sempre più imprese ad adottare dei sistemi che consentano di migliorare l'efficienza dei processi di produzione. Per quanto riguarda nello specifico le industrie impegnate nell'estrusione delle materie plastiche, Bausano si conferma un partner al passo con i tempi. L'innovativo Smart Energy System infatti, lanciato qualche anno fa, rappresenta proprio la soluzione ideale per quelle aziende che vogliono migliorare l'efficienza, tagliare i consumi e adottare tecnologie all'avanguardia.

Sul portale ufficiale https://www.bausano.com/it è possibile trovare tutte le informazioni nel dettaglio, ma vediamo insieme come funziona lo Smart Energy System che oggi viene installato su tutti gli estrusori di materie plastiche prodotti dall'azienda.

Smart Energy System: cos'è e come funziona

Lo Smart Energy System è l'innovativo sistema di Bausano per il riscaldamento del cilindro, che si distingue da quelli tradizionali basati sui riscaldatori a resistenza in quanto sfrutta il principio dell'induzione elettromagentica. Gli impianti di estrusione di Bausano sono dotati oggi di questo rivoluzionario sistema, che permette di riscaldare il cilindro senza contatto, mediante appunto un campo elettromagnetico alternato. Ciò consente di ottenere numerosi vantaggi, non solo in termini di ottimizzazione dei consumi energetici.

Quali sono i vantaggi dello Smart Energy System

Gli impianti di estrusione per materie plastiche dotati della innovativa tecnologia Smart Energy System di Bausano sono indubbiamente più efficienti, ma non solo. Vediamo nel dettaglio quali sono gli effettivi vantaggi di questo sistema.

Maggiore efficienza energetica

Evitando il riscaldamento mediante contatto, lo Smart Energy System consente di ottenere una maggiore efficienza energetica ed una riduzione dei consumi fino al 35%. Questo si traduce in vantaggi economici per l'industria, ma anche in un maggiore rispetto degli standard relativi alla sostenibilità ambientale.

Usura inferiore di tutti i componenti

L'assenza di contatto consente anche di ridurre in modo significativo l'usura dei vari componenti della macchina, che durano di conseguenza più a lungo.

Perdite di calore ridotte al minimo

Grazie allo Smart Energy System di Bausano le perdite di calore vengono ridotte al minimo durante il processo di estrusione, grazie alla presenza delle guaine isolanti. Durante il funzionamento è dunque possibile raggiungere una temperatura di 60-70°C senza per questo andare incontro ai problemi che si presentano invece con i sistemi di riscaldamento tradizionali.

Risparmio economico significativo

Tutti i vantaggi che abbiamo appena citato, insieme agli altri (possibilità di lavorare materiali a temperatura più elevata, eccellenza efficienza di raffreddamento, aumento della capacità di riscaldamento, ecc.) si traducono in un unico grande vantaggio: il risparmio economico. Scegliere un impianto di estrusione per le materie plastiche di ultima generazione come quelli offerti da Bausano, dotati non solo di Smart Energy System ma anche di altre tecnologie all'avanguardia, significa sostanzialmente aumentare l'efficienza economica dell'industria. Si spende meno di energia e nel contempo si incrementano le performance di produzione: è questa l'impresa del futuro e Bausano offre già tutti gli strumenti per diventarlo già oggi.