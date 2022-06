Una notizia recente

Nell’articolo presente vogliamo presentare una novità all’interno del casinò Yonibet è una piattaforma dei giochi e un bookmaker a livello internazionale, e che viene caratterizzato da tre aspetti importanti da comunicare, ovvero:

i metodi di pagamento variegati, prelievo semplice e veloce,

La verifica d’identità automatica,

Disponibile per le scommesse sportive, le spot machine ecc, tramite un sistema di fidelizzazione, sono presenti i bonus.

Inoltre in questo sito vengono esposte le ultime recensioni e le indicazioni da seguire per muoversi meglio sulla piattaforma.

La presenza di Bonus offerti dal casinò rende l’inizio del gioco sempre più coinvolgente, a partire dal Bonus di Benvenuto con le varianti della somma da depositare. Segue Bonus sport e sport estremi senza i rischi ulteriori. Bonus del casinò parte dal 50€ ma c’è il limite di 100€ i giri gratis aggiunti.

Ma veniamo al soggetto principale ossia al Yoniclub, il gioco inserito direttamente in casinò che consiste dai livelli diversi che consentono di ricevere i freespins a seconda del nome di livello. Ce ne sono sei in totale:

Bronzo: 5 freespins

Argento: 15 freespins

Oro: 30 freespins

Platinum: 50 freespins

Diamond: 75 freespins

Master: 100 freespina

Ad ogni livello va assegnato una certa percentuale di cashback che a sua volta permette il recupero una parte di eventuali perdite.

In questo gioco si guadagnano i Yonicoins, sono i punti della fedeltà che possono essere convertiti in giri gratuiti o nel denaro sempre sulla piattaforma.

Effettuare il deposito è facile: il minimo è 10€, il prelievo minimo è 50€. Per depositare e prelevare sono disponibili i metodi differenti di pagamenti online, il minimo è 60€, ma può variare a seconda del metodo appunto. Il prelievo è un processo autorizzato, rapido e facile da eseguire tramite il bonifico e la criptovaluta.

Sul sito c’è l’assistenza di clienti a disposizione 24 su 7, si può contattare via mail, per il telefono in lingue diverse.

Il casinò Yonibet contiene una serie di giochi di vario genere a partire dalle slot fino ad arrivare a quelli da tavolo, comprese le scommesse sportive ed esport, alcuni sono disponibili in demo versione.

Meritano attenzione particolare i giochi dal vivo, cosiddetti Evolution Gaming con la presenza della figura di croupier dal vivo, le proposte sono numerose tra le quali sono i giochi più popolari da sempre come baccarat, poker, roulette, blackjack e via dicendo. Va detto che in questa sezione non sono presenti le demo versioni, per cui c’è bisogno di depositare.

Inoltre, grazie alla collaborazione com Spribe, ci sono dei cosiddetti i minigiochi esclusivi, tra i quali Keno, Hilo, Miniere, Plinko, Obiettivo, Dadi, Mini Roulette, Aviatore.

Una serie di scommesse sportive comprende una lista lunga dove si va a puntare, comprese le scommesse esotiche. La sezione di sport virtuale consente la possibilità do giocare le partite a caso.

Yonibet casinò è autorizzato legalmente a svolgere la sua attività e ad offrire i servizi al pubblico ciò che viene garantito da Altacore N.V., i giochi vengono controllati dai terzi. Le informazioni personali, i dati personali e quelli bancari vengono crittografati e protetti dalla fuga in termini e condizioni legali.