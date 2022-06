"A caccia di farfalle" con Alex Bolzanin all'Orrido delle Barme di Robilante

Le farfalle sono degli importanti indicatori dello stato di salute di un Ambiente naturale: più specie ci sono e meglio sta l'ambiente.

Per conoscere quali e quante farfalle ci siano attorno all'Orrido delle Barme di Robilante, anche in previsione di istituire una futura Riserva naturale in zona, il prossimo weekend l'associazione di promozione sociale "Verso la Riserva Orrido Barme" organizzerà una due giorni di studio con un esperto conoscitore e appassionato ricercatore di farfalle, Alex Bolzanin di Almese.

Domenica 26 giugno dalle ore 13,30 si potrà partecipare alla "caccia" fotografica e identificativa delle specie più comuni presenti a Robilante. Appuntamento in piazza della Chiesa, alle ore 13,30 per chiunque interessato, si richiede soltanto passione e.. rispetto per tutte le specie.

Più informazioni telefonando 3382059615 Mario.

In fondo il segreto più grande non è correre dietro alle farfalle, ma curare il nostro Ambiente perché le farfalle vengano da sole.