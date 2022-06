Ad Alba sale l'attesa per il concerto dell’ensemble strumentale "Romeo Paglia"

Appassionati di musica classica, questa è per voi. Se invece non vi piace il genere, leggete lo stesso che magari cambiate idea.

Giovedì 30 giugno alle ore 21, ad Alba, presso la chiesa di San Giuseppe, avrà luogo il concerto dell’ensemble strumentale "Romeo Paglia" del centro culturale San Giuseppe, diretto dal maestro Paolo Paglia.

Durante il concerto verranno eseguite importanti pagine del barocco musicale e saranno annoverate composizioni di Antonio Vivaldi tratte dall’estro Armonico come il concerto in re maggiore per violino e orchestra, alla stregua del doppio concerto per violino e violoncello in si bemolle maggiore, quello per violoncello solo in si minore e il famoso concerto per due violini in la minore trascritto successivamente trascritto da Johann Sebastian Bach per organo.

Seguirà anche il concerto per cembalo e archi in si bemolle maggiore di George Frederic Haendel e l’Aria dalla terza suite in re maggiore di J.S.Bach.

L’organico al completo si presenterà quindi nella sua totalità e in in collaborazione con solisti di comprovata fama. Non ci resta che andare.