Degustando sotto le stelle con i produttori in Clavesana

I Produttori di Clavesana danno il benvenuto all’estate sotto il cielo stellato delle Surie: torna sabato 25 giugno la Festa d’estate all’ex scuola elementare dove i viticoltori della cantina sociale hanno creato un vigneto didattico coltivato in biologico. Cibo, vino e stelle, dunque, per una bella serata da trascorrere al fresco.

Dalle 20 serata in collaborazione con la Caffetteria L’Incontro di Torino. In menù tris di antipasti (cruda di fassone con salsa al sedano, insalata russa e caprese al contrario), lasagne al ragù, medaglione di maiale in salsa di porri con patate novelle e cavolo nero stufato, tiramisu. Accompagnano Langhe bianco, Langhe Pinot Nero e Alta Langa docg. Costo: 40 euro.

Info e prenotazioni: info@inclavesana.it, 0173790451

Altro appuntamento alle Surie con i Produttori di Clavesana il 16 luglio “Terra, cielo e altre storie”, rassegna cinematografica itinerante del documentario d’autore a cura del regista langarolo Remo Schellino.

CHI SONO I PRODUTTORI IN CLAVESANA

Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.

27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

200 soci attuali

320 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1,8 milioni di bottiglie

6 milioni di euro il fatturato 2021

Uve coltivate: dolcetto, barbera, nebbiolo, chardonnay, pi