Al via l'era Robbione a Borgo San Dalmazzo, in Giunta i più votati

Tre uomini e tre donne, nel pieno rispetto della parità di genere e della volontà degli elettori. Ecco come si presenta la giunta di Roberta Robbione, prima sindaca donna a guidare la città di Borgo San Dalmazzo.

Come anticipato, Clelia Imberti è stata nominata Vice-sindaca ed Assessora con assegnazione delle funzioni relative a: bilancio, tributi, economato, controllo di gestione, personale, semplificazione amministrativa e amministrazione digitale, ufficio bandi e progetti, legalità. Armando Boaglio è stato nominato Assessore a: lavori pubblici, decoro rigenerazione e riqualificazione urbana, piano neve, grandi viabilità, patrimonio, servizi cimiteriali, gestione rifiuti.

Michela Galvagno è Assessora a: cultura, scuola, asilo nido e politiche educative, inclusione sociale, terza età, commercio e artigianato.

Francesco Rosato è Assessore con assegnazione delle funzioni relative a: urbanistica, pianificazione del territorio ed edilizia privata, ambiente, sport e salute.

Fabio Armando è stato nominato Assessore a: frazioni e quartieri, polizia municipale e protezione civile, agricoltura ed elicicoltura, tutela promozione e sviluppo della montagna, associazionismo ed enti del terzo settore, manifestazioni e turismo, fiere e mercati, politiche giovanili, tutela animali.

Alla sindaca Roberta Robbione le deleghe relative a: segreteria e affari generali, servizi demografici, enti partecipati e controllati, relazioni istituzionali e internazionali, comunicazione istituzionale, coordinamento degli assessorati, igiene pubblica, pari opportunità, pace, acqua bene comune pubblico.

Nessuna delega per l'ex vice comandante della polizia municipale di Beguda Riccardo Barale (il terzo piu votato con 160 preferenze). "Per ragioni personali ha rinunciato a fare l'assessore, ma sarà il capogruppo di maggioranza", spiega la sindaca Robbione.

Seduti tra le fila della maggioranza anche i consiglieri Elena Ferreri, Alessandro Monaco, Katia Manassero, Matteo Giordanengo e Luca Bottero.

Il primo consiglio comunale dell'era Robbione si è svolto questa sera, mercoledì 22 giugno. Una vittoria sancita dopo le elezioni di domenica 12 giugno che hanno visto la lista “Uniti per Borgo” prendere 2.510 voti (47,15%).

Nell'ottica di partecipazione e condivisione, che ha sempre contraddistinto il gruppo "Uniti per Borgo", il programma è stato letto un pezzo alla volta da ogni componente della maggioranza.

Seduti nei banchi della minoranza i candidati sindaci non eletti Paolo Giraudo (Realizziamo Insieme) e Marco Bassino (La Torre). Assente giustificato il candidato sindaco non eletto Pierpaolo Varrone (Borgo per tutti). Presenti Luisa Giorda e Luca Basteris.

Gremita la sala consiliare: tanti cittadini curiosi ma anche molti candidati non eletti.