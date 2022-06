Ballottaggio a Savigliano: la Lega non dà indicazioni di voto ai suoi elettori e simpatizzanti

In vista del prossimo ballottaggio a Savigliano tra i candidati Antonello Portera e Gianfranco Saglione la Lega e il suo segretario provinciale, senatore Giorgio Maria Bergesio, esprimono quanto segue: "I programmi dei due candidati che si sfideranno al ballottaggio, più che le loro identità politiche, non ci consentono un sostegno in quanto gli indirizzi programmatici non si ispirano ai valori per i quali ci siamo impegnati nell'ambito della coalizione di centrodestra. Per questo motivo indichiamo al nostro elettorato, ai cittadini, elettori e simpatizzanti della Lega piena libertà di scelta senza esprimere, da parte nostra, alcuna indicazione o preferenza. Saremo ovviamente disponibili a collaborare con la nuova amministrazione per il bene della città di Savigliano impegnandoci, come sempre, a sostenere i cittadini e le loro istanze"

Lega – segreteria provinciale Cuneo

Lega - sezione Savigliano