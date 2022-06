Comunali a Mondovì, Forza Italia traccia un bilancio: "Lieve flessione, ma risultato migliore che a Cuneo o Savigliano"

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

in merito al commento sull’analisi del risultato elettorale riferito alle elezioni amministrative di Mondovì, pongo le seguenti considerazioni.



In primo luogo, purtroppo, si è confermato quanto avevo previsto nel mio ultimo Consiglio comunale del 27 aprile 2022, ovvero un’alta percentuale di astensionismo (il 45% è veramente tanto) e questo si può tradurre in una sfiducia generalizzata da parte dei cittadini nei confronti della politica.



In seconda battuta, credo che tutto il centrodestra debba fare delle serie e profonde riflessioni, sia a livello nazionale, regionale e locale. La politica d’impatto e di imperio non serve. In linea generale, tutti i partiti non hanno brillato e credo che chi ne ha titolo debba fare delle considerazioni obiettive per il futuro.



Considerando il caso specifico di Forza Italia nella “città del Belvedere”, noto, che vi è stata una lieve flessione rispetto al passato (siamo passati dal 4% del 2017 al 3,4% di oggi), ma a Mondovì, rispetto alle altre città chiamate al voto abbiamo mantenuto il risultato migliore (1,45% a Cuneo e 2,53% a Savigliano).



A livello personale devo dire grazie per 153 volte agli elettori che mi hanno accordato la preferenza su 298 voti di lista, risultando il candidato più votato di tutto il centrodestra.



Ringrazio coloro i quali "ci hanno messo la faccia" e che hanno dato la loro disponibilità per la lista di Forza Italia. Personalmente, ritengo che si debba ripartire da qui, coinvolgendo coloro i quali si considerano moderati e lavorando tutti insieme in vista delle prossime elezioni politiche del 2023 e regionali del 2024.



Infine, ma non perché meno importante, rivolgo i miei complimenti alla coalizione del "Patto Civico" e al nuovo sindaco della Città di Mondovì Luca Robaldo. Quando si vince si è sempre bravi, ma quando si vince in un modo inequivocabile, allora vuole dire che si ha una "marcia" in più.



Complimenti a tutti coloro che faranno parte del nuovo Consiglio comunale. Buon lavoro e che vincano sempre Mondovì e i monregalesi.



Il coordinatore cittadino di Forza Italia Mondovì

Giampiero Caramello