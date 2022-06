Savigliano, sarà un duello all’ultimo voto il ballottaggio tra Portera e Saglione

Ogni ballottaggio porta in sé opportunità e rischi per i contendenti che si trovano, nel secondo turno, a ripartire da zero. I cittadini elettori avranno sulla scheda due soli nominativi e tra questi sono chiamati a scegliere.



A Savigliano la sfida si annuncia particolarmente agguerrita. Da una parte Antonello Portera, 3348 (35,02%) voti al primo turno contro i 2741 (28,67%) di Gianfranco Saglione.



In questa seconda tornata si registra l’implosione della coalizione del centrodestra perché il candidato sindaco Gianluca Zampedri ha scelto di appoggiare Portera, mentre le tre liste di partito che lo sostenevano non hanno condiviso questa strada preferendo starsene alla finestra. Lega e Fratelli d’Italia lo hanno comunicato ufficialmente, mentre da Forza Italia non sono arrivate indicazioni.



Era atteso un pronunciamento anche da parte del sindaco uscente, Giulio Ambroggio, dopo i contatti avuti nei giorni scorsi con entrambi i protagonisti del ballottaggio. Ambroggio e i suoi hanno optato per l’Aventino.



L’appoggio di Zampedri a Portera – da quanto si sa - è comunque frutto di una scelta personale, che l’interessato ha condiviso unicamente con la “sua” lista, ma non con i partiti che lo appoggiavano.



Non essendoci stato alcun apparentamento ufficiale, non è dato sapere se – in caso di vittoria di Portera – Zampedri otterrà qualche contropartita.



Il duello, a pochi giorni dal ritorno alle urne, si profila aperto con tutte le caratteristiche di una battaglia all’ultimo voto.