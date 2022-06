Pascoli, Sacks e le conseguenze della Pandemia: al via anche a Cuneo la Maturità 2022 [VIDEO]

Alle 8:30 il ministero ha svelato le tracce della temuta prima prova di italiano. Dopo la "Notte prima degli esami" è ufficialmente iniziata la Maturità 2022.

Per quanto riguarda la tipologia A gli studenti hanno potuto scegliere tra l'analisi de "La via ferrata" di Giovanni Pascoli e la novella "Nedda" di Verga.

Per il testo argomentativo c'è stata un'ampia possibilità di scelta in quanto i temi spaziavano dalle leggi razziali all'importanza della musica, fino ai cambiamenti climatici e agli stravolgimenti causati dal Covid.

Come prima proposta un brano tratto dal libro "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre e Gherardo Colombo, testo che tratta il tema delle leggi razziali e di come in un mondo pieno di discriminazione si possa evitare di rispondere al male con il male.

La seconda traccia verteva su un testo tratto da "Musicofilia" di Oliver Sacks, un'interessante riflessione su come la musica influenzi l'essere umano e le sue azioni.

Infine, come terza opzione, il discorso pronunciato da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, in cui in occasione del pre-Cop26 sottolinea l'importanza della crisi ambientale che ci siamo trovati a dover affrontare in questi ultimi anni e che sempre di più coinvolge le nuove generazioni.

Per quanto riguarda la tipologia C, invece, le proposte erano: "Perchè una costituzione della Terra?" di Luigi Ferrajoli, con l'obbiettivo di spingere i ragazzi a riflettere sulla pandemia e sugli effetti economici e sociali e un testo tratto da "Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni sull'iperconnessione e l'abuso di internet.

A quanto pare l'attualità dei temi proposti ha conquistato l'interesse degli studenti che dicono di aver affrontato la prova senza troppe difficoltà, aumentano invece le preoccupazioni per la prova di domani

(Servizio di Camilla Della Vida e Simone Giraudi)