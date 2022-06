Corsa in montagna: 34 Azzurri per gli Europei, tra i convocati Martin Dematteis e Francesca Ghelfi

Sono 34 gli azzurri per i Campionati Europei di corsa in montagna e trail, in programma da venerdì 1° a domenica 3 luglio a El Paso, nell’isola La Palma, alle Canarie (Spagna).

Su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati gli atleti convocati, 18 uomini e 16 donne.

Dopo due edizioni di stop e a tre anni dall’ultima volta torna la rassegna continentale per la prima edizione con il nuovo format che comprende le diverse specialità di “off-road running” in tre giornate: si gareggia a livello assoluto nelle prove di salita e discesa, sola salita (ambedue previste anche per gli under 20) e trail, per un totale di 10 titoli individuali in palio, tra maschili e femminili.

Nell’elenco dei selezionati, spicca il nome dell’argento mondiale Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche) che è atteso in entrambe le gare di corsa in montagna, mentre nella prova “up and down” ci sarà Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche), oro europeo nel 2017, e in quella “only up” Henri Aymonod (Us Malonno), vincitore della Coppa del Mondo nella scorsa stagione.

Doppio impegno al femminile anche per la campionessa italiana Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), affiancata tra le altre nella gara di salita e discesa da Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), iridata nel 2013.

Nel trail rientra in azzurro Martin Dematteis (Sportification), campione europeo 2016 di corsa in montagna. La squadra italiana dovrà invece rinunciare a Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), argento mondiale delle lunghe distanze, per un infortunio rimediato nello scorso weekend

Campionati Europei di corsa in montagna e trail- El Paso (Spagna), 1-3 luglio 2022

I convocati

UOMINI

Classic Up&Down

Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche

Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche

Alberto VENDER Sa Valchiese

Daniel PATTIS Asd Suedtirol Team Club

Only Up

Henri AYMONOD Us Malonno

Alex BALDACCINI Gs Orobie

Hannes PERKMANN Atl. Valli Bergamasche

Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche

Trail

Luca CAGNATI Atl. Valli Bergamasche

Martin DEMATTEIS Sportification

Riccardo MONTANI Sport Project VCO

Andrea ROTA O.S.A. Valmadrera

U20 Classic Up&Down

Elia MATTIO Pod. Valle Varaita

Matteo BARDEA Atl. Valle Brembana

Mattia ZEN Cus Insubria Varese Como

Simone GIOLITTI Pod. Valle Varaita

U20 Only Up

Elia MATTIO Pod. Valle Varaita

Davide CURIONI Gp Valchiavenna

Marco CAMORANI Atl. Vallecamonica

Nicolò LORA MORETTO Gsa Valsesia

DONNE

Classic Up&Down

Francesca GHELFI Pod. Valle Varaita

Sara BOTTARELLI Freezone

Alice GAGGI La Recastello Radici Group

Vivien BONZI La Recastello Radici Group

Only Up

Francesca GHELFI Pod. Valle Varaita

Alessia SCAINI Atletica Saluzzo

Gloria Rita Antonia GIUDICI Freezone

Elisa SORTINI Atl. Alta Valtellina

Trail

Julia KESSLER Sport Club Merano

Barbara BANI Freezone

Martina CHIALVO Pod. Valle Varaita

U20 Classic Up&Down

Axelle VICARI Sisport SSD

Matilde BAGNUS Pod. Valle Varaita

Luna GIOVANETTI Atl. Valle di Cembra

Anna HOFER Sportclub Merano

U20 Only Up

Axelle VICARI Sisport SSD

Matilde BONINO Atl. Stronese - Nuova Nordaffari

Emily VUCEMILLO Sportclub Merano