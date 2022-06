Skiroll: in Norvegia scatta la Coppa del mondo 2022, Emanuele Becchis ed Elisa Sordello al via

Michel Rainer, direttore tecnico della squadra azzurra di skiroll, ha sciolto le riserve comunicando l’elenco degli atleti che parteciperanno alle gare d’esordio della Coppa del mondo 2022, in programma a a Telemark, in Norvegia, nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno.

A guidare la compagine italiana ci sarà tra gli uomini il detentore della coppa del mondo Matteo Tanel. Attesa anche per Emanuele Becchis, reduce lo scorso anno dall’ottimo mondiale casalingo in Val di Fiemme, dove il piemontese ha vinto l’oro nella sprint. Nel maschile presenti anche Alberto Dalla Via, Marco Gaudenzio, Aksel Artusi, Jacopo Giardina, Michael Galassi, Tommaso Dellagiacoma, Riccardo Lorenzo Masiero e Michele Valerio.

La squadra femminile potrà contare su Elisa Sordello – argento nella scorsa rassegna iridata nella staffetta – e su Anna Maria Ghiddi.Il programma gare prevede venerdì 24 la disputa della 15km maschile e della 10km femminile in tecnica libera, sabato al via le sprint maschili e femminili sul percorso previsto di 1,4km e gran finale domenica con la24km femminile e la 48km maschile, entrambe mass start in tecnica classica.