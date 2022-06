Da Roccabruna a Chambery: la gita per incontrare gli amici di Saint Paulien e Blanzac

Sabato 18 giugno, il Comitato gemellaggio di Roccabruna ha organizzato, in collaborazione con il comune una gita a Chambery (Francia). Un'occasione importante, per rincontrare gli amici di Saint Paulien e Blanzac, paesi gemellati dal 2014.



"A causa pandemia dovuta al Covid - raccontano dal Comitato gemellaggio - non era più stato possibile organizzare degli eventi con i due paesi gemellati. La giornata di sabato è stata una gioia, con la popolazione che ha aderito numerosa! Sotto un clima torrido ci siamo incontrati a Chambery, dove i nostri amici francesi avevano organizzato un mini tour della città e dove ci hanno omaggiato della visita al castello, con delle guide che parlavano italiano".



Per ringraziare della bella accoglienza, il comitato di Roccabruna ha allestito sulle rive del lago del Bourget un banchetto, offrendo un ricco aperitivo. In questa occasione, sono stati donati ai francesi gemellati un pacchetto con i biscotti “Brut&Bun” e un cesto con le specialità tipiche italiane (parmigiano, salame, vino, dolci).



"Nel primo pomeriggio abbiamo poi raggiunto in battello la riva opposta del lago dove sorge l’abbazia di Hautecombe, luogo di sepoltura dei membri di casa Savoia. Il fresco della chiesa ha permesso di immergerci nella storia d’altri tempi. La giornata è terminata con il saluto e con la promessa di un incontro più lungo nel mese di settembre 2022".



Il Comitato gemellaggio di Roccabruna desidera ringraziare la panetteria Delfino di Dronero, la salumeria Viviano di Venasca, la panetteria Ribero e la Fisello doc della Morra San Giovanni, per aver fornito gli ottimi prodotti portati in Francia per l'importante occasione. Ringrazia inoltre Autolinee S.A.V. che ha permesso di fare un viaggio in comodità sul loro autobus GT, e l'autista Mauro Fantin che si è offerto di accompagnarli senza ricevere alcun compenso.



Ringraziamenti ancora rivolti al Comune di Roccabruna, per aver supportato con le spese di viaggio, e a tutti i partecipanti alla gita: "Malgrado la fatica nell’organizzare l’evento, giornate con un buon esito fanno sì che si voglia proseguire con entusiasmo!"