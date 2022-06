Volley maschile A2: Wagner passa alla Cave del Sole Lagonegro

Proseguirà alla Cave del Sole Lagonegro la carriera di Wagner Da Silva, opposto brasiliano reduce da due stagioni con la maglia del Cuneo Volley.

Wagner è ufficialmente un nuovo acquisto della formazione lucana guidata dall'ex coach di Mondovì Mario Barbiero e completerà la diagonale con Marco Izzo, palleggiatore cresciuto nelle giovanili di Piemonte Volley.

Le dichiarazioni di Wagner riportate dai canali ufficiali di Cave del Sole Lagonegro: "Sono veramente contento di questa opportunità e di poter giocare a Lagonegro, non vedo l’ora di iniziare la preparazione di agosto, ho tante aspettative sulla nuova squadra. Sarà una stagione nuova piena di emozioni, ma credo che possiamo raggiungere gli obiettivi che la società si è data. Credo che l’esperienza del mister insieme alle nostre possano creare ottime cose. Vado a Lagonegro per dare il massimo, possiamo prenderci grandi soddisfazioni. E’ il primo anno al Sud e mi piace far parte della realtà in cui andrò a vivere, per cui non vedo l’ora di vivere tante belle emozioni con tutti i nostri sostenitori”