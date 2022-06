Motori: GR Yaris Rally Cup al secondo appuntamento di Alba

Dopo oltre un mese di pausa, dalle accese sfide della Targa Florio di inizio maggio, la GR YARIS RALLY CUP 2022 questo fine settimana è pronta a mettere in campo la seconda delle sei sfide che punteggiano la stagione. Farà rotta in Piemonte, tra le dolci ed aggraziate colline delle Langhe – patrimonio Unesco – per il 16.

Rally di Alba, quarto atto del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. Il duo composto dai toscani di Pistoia Thomas Paperini e Simone Fruini, è alla ricerca del bis dopo aver centrato una convincente vittoria alla Targa Florio. Una ricerca di conferme che certamente si annuncia ricca di insidie, sulla loro strada troveranno i rivali che già in Sicilia avevano fatto vedere il proprio potenziale, alcuni condizionati anche dalla sfortuna. Dodici, in totale, i trofeisti iscritti, per tutti la gara è nuova, con il valtellinese Marco Gianesini, che ritroverà al suo fianco Sabrina Fay, pronto a dare battaglia dopo l’esaltante secondo posto della Targa Florio e come lui meditano l’attacco i finlandesi Manninen/Sillanpaa, tornati via dalla Sicilia con la terza moneta messa in cassaforte.

A recitare un ruolo di primo piano ci saranno sicuramente il siciliano Antonino Cannavò, affiancato da Gianfrancesco Rappa, quarti in classifica dopo la concreta prestazione “casalinga”, ed il giovane comasco Gianluca Luchi, con al fianco Gianluca Marchioni, quinti. Sicuramente i riflettori saranno puntati poi su Tommaso Paleari, ma soprattutto su coloro che dalla Sicilia sono tornati sulla terraferma delusi, vale a dire il vincitore del Trofeo 2021 Alex Ciardi, fermatosi per problemi meccanici, come pure il giovane riminese Angelo Pucci Grossi ed anche Federico Romagnoli, questi ultimi due incappati in un’uscita di strada. Questo trio dei delusi sarà quindi alla ricerca del pieno riscatto, di punti pesanti sia per loro stessi che per i team che li seguono, annunciando l’appuntamento in langa quanto mai adrenalinico e spettacolare. Si attende anche la conferma del potenziale del primo Under 25 classificato alla “Targa”, il veneto Jacopo Facco, affiancato da Nicola Doria.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara ed il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti, ma protagonista sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare il rally ed i suoi attori.

Partenza da Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24 giugno e termine della prima giornata dalle ore 18,05, dopo aver disputato la sola “Power Stage” in diretta televisiva. L’indomani, sabato 25 giugno uscita dal riordino notturno dalle ore 07,00 ed arrivo finale, in Via della Liberazione in Alba, dalle 19,35.A Santo Stefano Belbo avrà invece luogo lo "shakedown", il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00. In totale sono in programma nove prove speciali per un complessivo cronometrato di 121,070 chilometri a fronte del complessivo di 424,980.

Oltre alla competizione GR Yaris sarà protagonista intorno ad essa. In collaborazione con l’organizzazione di Cinzano Rally Team verrà organizzato il raduno dei possessori di GR Yaris, il quali saranno impegnati in una nuova e stimolante esperienza di guida, per vivere “da dentro” l’atmosfera delle corse.